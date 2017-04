For Honor: la patch 1.06 arriva domani su PC

Dopo che la patch 1.05 è stata pubblicata anche su, la versionediriceverà la nuovanella giornata di domani: l'update mira a bilanciare le abilità degli eroi e a migliorare le prestazioni tecniche del gioco. Gli utenti console dovranno aspettare per un pò.

I personaggi Lawbringer, Peacekeeper, Berserker, Warden, Orochi e Shugoki riceveranno una serie di modifiche atte a bilanciare il gameplay degli scontri (molti giocatori, in particolare, si sono lamentati dell'eccessiva potenza dei Peacekeeper). Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, la patch 1.06 migliorerà il frame rate e le prestazioni del gioco durante gli scontri, grazie a una gestione dinamica del livello di dettaglio delle ambientazioni (in modo da favorire la fluidità). Potete consultare il changelog completo dell'update a questo indirizzo.

Ricordiamo che For Honor è disponibile su PC, Xbox One e Playstation 4.