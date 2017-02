For Honor: le playlist di Eliminazione e Schermaglia sono state separate

ha annunciato di aver suddiviso le playlist delle modalità Eliminazione e Schermaglia di. L'aggruppamento dei giocatori nella stessa playlist aveva causato non pochi problemi, ed era stato spesso causa di confusione.

La modalità Eliminazione, a differenza di Schermaglia, non permette al giocatore di respawnare dopo la sua morte; motivo per il quale alcuni utenti avevano esternato il proprio malcontento e avevano chiesto la scissione del matchmaking. Eric Pope di Ubisoft ha comunque dichiarato tramite un post su reddit che la decisione è temporanea, e potrebbero esserci degli ulteriori cambiamenti in futuro.

For Honor è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ricordiamo che il titolo di Ubisoft ha ricevuto ieri il suo primo major update, grazie al quale sono stati corretti vari bug e ribilanciato il gameplay.