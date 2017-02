For Honor: il porting per Switch non è stata preso in considerazione

Parlando ai microfoni di Trusted Reviews, Jason VandenBerghe diha rivelato che al momento il team di sviluppo non ha preso assolutamente in considerazione l'idea di portaresu Nintendo Switch.

Queste le parole di VandenBerghe: "Non è qualcosa a cui stiamo pensando. Stiamo sviluppando For Honor da tanti anni e in questo momento stiamo lavorando per fare in modo che tutto funzioni correttamente. Vogliamo solamente che il gioco esca sulle piattaforme di riferimento, una volta valutato il successo del progetto decideremo se sia il caso o meno di guardare verso altre direzioni. Ma al momento è una questione di non cui stiamo assolutamente occupando."

For Honor uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 14 febbraio, l'Open Beta si terrà dal 9 al 12 dello stesso mese su tutte le piattaforme citate.