For Honor: prime informazioni sull'ottimizzazione della versione PC

DSOGaming ha pubblicato una prima analisi relativa alle performance della versione PC di, nuovo gioco Ubisoft disponibile da oggi nei negozi. L'edizione per Windows risulta nel complesso ben ottimizzata e gira senza troppi problemi anche su configurazioni non particolarmente aggiornate.

Tra le opzioni grafiche dell'edizione PC troviamo la possibilità di regolare la qualità delle texture, l'antialiasing, il render scaling, le ombre dinamiche, dettagli e occlusione ambientale, oltre al FOV Slider. Su una configurazione dotata di processore Intel i7 4930K (4.2 GHZ), 8 GB di RAM e scheda video NVIDIA GTX 690/GTX980Ti il gioco gira a 1080p e 60 fps senza incertezze, situazione che migliora su hardware più performanti. DSOGaming ha provato il gioco anche con una scheda GTX 1070, in questo caso è possibile raggiungere i 1440p mantenendo un discreto livello di fluidità.

Il motore risulta inoltre particolarmente scalabile e capace di adattarsi anche a configurazioni meno potenti, così da permettere a tutti di giocare senza troppo rinunce sul fronte tecnico e grafico. For Honor è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC, se volete vedere il gioco in azione vi invitiamo a sintonizzarvi sul nostro canale Twitch dalle ore 16:00, dove giocheremo in diretta con il comparto single player.