For Honor: i primi voti della stampa internazionale sono positivi

è uscito ieri nei negozi ma solamente oggi stanno arrivando le prime recensioni: la stampa ha potuto provare il gioco solamente al lancio, insieme ai giocatori, per questo molte testate hanno deciso di prendersi tutto il tempo necessario per poter valutare il nuovo titolo

Testate come IGN.com, GameSpot USA, PCWorld e USGamer pubblicheranno i loro pareri nel corso della settimana mentre attualmente sono disponibili i voti di Attack of the Fanboy (4.5/5), Cheat Code Central (4/5) e Stevivor (9/10), tutti decisamente positivi.

In linea generale, la stampa loda il comparto multiplayer mentre non ci sono molti pareri riguardo la campagna per giocatore singolo. Nelle prossime ore vi parleremo del multigiocatore di For Honor anche sulle pagine di Everyeye, se volete vedere il gioco in azione vi diamo appuntamento alle 16:00 di oggi sul nostro canale Twitch.