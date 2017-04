For Honor: pubblicata la patch 1.05

A partire da oggi è disponibile ladi: l'update aggiorna il testo del Guardbreak Tutorial (rendendolo più chiaro), bilancia le varie modalità multiplayer, corregge una serie di bug e risolve alcuni problemi legati alla versionedel gioco.

L'aggiornamento interviene su molte aree del gioco, a partire da alcuni parametri per le modalità Skirmish, Elimination e per le partite personalizzate, passando per alcune modifiche che mirano a bilanciare le abilità dei guerrieri e delle mosse di attacco e difesa. La versione PC del gioco, invece, potrà beneficiare di una serie di miglioramenti per i controlli e l'interfaccia utente. Per conoscere tutti i dettagli della patch 1.05 potete consultare il changelog completo al seguente indirizzo.