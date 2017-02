For Honor: pubblicato un nuovo trailer interattivo a 360°

Per stemperare l'impaziente attesa dei giocatori,ha pubblicato nel corso della giornata un nuovo trailer dedicato a. Il video, che vi proponiamo in testata, è alquanto peculiare: potrete infatti addentrarvi nel "Cuore della Battaglia" ruotando liberamente la camera a 360°.

Dopo la Closed Beta, i giocatori avranno l'opportunità di tornare a combattere in For Honor grazie alla Open Beta che si terrà su tutte le piattaforme dal 9 al 12 febbraio.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che For Honor uscirà il 14 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ubisoft ha comunicato tutti i dettagli relativi al Season Pass del gioco, e discusso dell'eventuale porting per Nintendo Switch. Per maggior informazioni sull'action game di Ubisoft, vi rimandiamo alla nostra anteprima della Closed Beta tenutasi recentemente.