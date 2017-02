Le recensioni diarriveranno solamente dopo il lancio del gioco: come segnalato da Hardcore Gamer , Ubisoft ha inviato recentemente una nota alla stampa per avvisare i giornalisti che non potranno avere accesso alla build finale prima del 14 febbraio, data di uscita del titolo.

Si tratta di una scelta ben precisa del publisher, che vuole assicurarsi che la stampa possa provare il gioco solamente quando i server saranno attivi per tutti. L'esperienza online rappresenta uno dei valori aggiunti di For Honor ed è importante che i recensori possano provare il gioco con i server pienamente funzionanti e popolati.

Ricordiamo che, prima del lancio, i giocatori potranno provare For Honor grazie all'Open Beta che si terrà dal 9 al 12 febbraio.