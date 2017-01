For Honor: rivelati i requisiti PC minimi e raccomandati

In previsione della nuova beta multiplayer,ha pubblicato nella giornata di oggi i requisiti PC, sia minimi che consigliati, di, hack 'n' slash in arrivo il prossimo 14 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Ubisoft specifica come il preset Basso sia pensato per i giocatori che non vogliano andare oltre i 720p di risoluzione e i 30fps; mentre il settaggio generale Alto è indicato per un'esperienza a 1080p di risoluzione e i 60fps "circa". Di seguito, vi andiamo ad elencare i requisiti PC di For Honor:

Minimi: OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (solo versioni 64-bit); CPU: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 o equivalente; GPU: Nvidia GeForce GTX 660/GTX 750ti/GTX 950/GTX 1050 con 2 GB VRAM o superiore | AMD Radeon HD 6970/HD 7870/R9 270/R9 370/RX 460 con 2 GB VRAM o superiore; RAM: 4 GB; Risoluzione: 720p @ 30 FPS Video; Preset: Basso; VSync: Off.

Raccomandati: CPU: Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350 o equivalente; GPU: Nvidia GeForce GTX 680/GTX 760/GTX 970/GTX 1060 con 2 GB VRAM o superiore | AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX 470 con 2 GB VRAM o superiore; RAM: 8 GB; Risoluzione: 1080p @ ~60 FPS Video; Preset: High; VSync: Off

In aggiunta, la casa francese ha elencato le GPU NVIDIA e AMD che saranno supportate al lancio da For Honor; potete consultare gli interi elenchi a questo indirizzo.

For Honor uscirà il 14 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In occasione del Tapei Game Show, Ubisoft è tornata a mostrare in azione il suo titolo.