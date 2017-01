For Honor e Rocket League giocati in diretta su Twitch il 27 gennaio

Torna l'appuntamento con gli eventi live targati Everyeye.it: per la giornata di oggi (venerdì 27 gennaio 2017) sono in programma due trasmissioni dedicate ae alla beta di, attualmente in corso su PC, Xbox One e PlayStation 4.

A partire dalle 15:00, RapiDNade giocherà in diretta per mostrare le ultime novità di Rocket League mentre alle 17:00 sarà la volta della closed beta di For Honor, attesissimo titolo Ubisoft in uscita il prossimo 14 febbraio e anticipato da una fase di test riservata agli utenti selezionati. Vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it per non perdere neanche una trasmissione, registrandovi riceverete una notifica prima dell'inizio di ogni diretta. L'iscrizione inoltre è necessaria per interagire con la community e la redazione