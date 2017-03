For Honor, Rocket League, Hearthstone: tutti i tornei di Let's Play Festival

Da mercoledì 15 a domenica 19, l’areadidiventerà una vera e propria "" in cui i videogiocatori più appassionati potranno mettersi alla prova con i tornei per PC e per PlayStation 4.

Gli amanti del mouse potranno scegliere tra League of Legends ed Hearthstone, mentre chi non riesce proprio a staccare le dita dal pad avrà solo l’imbarazzo della scelta tra FIFA 17, Rainbow Six Siege, For Honor e Rocket League. Partecipare è facilissimo! Ogni giorno sarà possibile iscriversi ai tornei in programma. Le iscrizioni aprono alle ore 9.00 e si chiudono alle 10.50. A partire dalle ore 11.00 invece si cominceranno a disputare le sfide. Tantissime le modalità di gioco: si potrà infatti partecipare singolarmente, in coppia, ma anche come squadra.

E adesso arriva la parte più importante: i premi. Chi saprà meglio distinguersi all’interno della competizione e raggiungere la vetta della classifica, avrà la possibilità di vincere abbonamenti a PS Plus, Riot Points, Gift Cards, T-shirt, poster e persino un set di sotto bicchieri! Per i tornei su console, i premi sono stati messi in palio da Let’s Play, da PlayStation, che ha fornito gli abbonamenti per i tornei con PS4 e Ubisoft che ha fornito i premi per For Honor e Rainbow Six Siege. Let’s Play inoltre ha provveduto ai premi per i tornei su pc.

Di seguito, il calendario completo degli appuntamenti:

League of Legends

Piattaforma: PC

Numero tornei: 4

Giorni: mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18.

Modalità: 1 contro 1

Premi in palio

1° classificato: 4800 Riot Points

2° classificato: 3600 Riot Points

·° classificato: 2400 Riot Points

4° classificato: 1200 Riot Points

Dal 5° all’8° classificato: 800 Riot Points

Dal 9°al 16° classificato: 400 Riot Points

Hearthstone Heroes of Warcraft

Piattaforma: PC

Numero tornei: 1

Giorni: domenica 19

Modalità: 1 contro 1

Premi in palio

1° classificato: Battle.net Gift Card 50,00

2° classificato: Battle.net Gift Card 20,00

3° classificato: Battle.net Gift Card 10,00

4° classificato: Battle.net Gift Card 10,00

FIFA 17

Piattaforma: PS4

Numero tornei: 3

Giorni: mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17

Modalità: 1 contro 1

Premi in palio

1° classificato: Abbonamento PS Plus 12 mesi

2° classificato: Abbonamento PS Plus 3 mesi

Rainbow Six Siege

Piattaforma: PS4

Numero tornei: 1

Giorni: domenica 19

Modalità: 5 contro 5

Premi in palio

1° classificato: Abbonamento PS Plus 12 mesi e 1 Rainbow Six Siege: Art of Siege Edition

2° classificato: Abbonamento PS Plus 3 mesi e 1 t-shirt

Dal 3° al 10° classificato: 1 poster

For Honor

Piattaforma: PS4

Numero tornei: 4

Giorni: giovedì 16, sabato 18 e domenica 19

Modalità: 1 contro 1 nella giornata di giovedì 16 e domenica 19, 4 contro 4 nella giornata di giovedì 16 e sabato 18

Premi in palio modalità 1 contro 1

1° classificato: Abbonamento PS Plus 12 mesi, 1 felpa e 1 T-shirt

2° classificato: Abbonamento PS Plus 3 mesi, 1 T-shirt e 1 set di sottobicchieri

3° classificato: 1 T-shirt e 1 set di sottobicchieri

4° classificato: 1 T-shirt e 1 set di sottobicchieri

Dal 5° al 40° classificato: 1 portachiavi

Premi in palio modalità 4 contro 4

1° classificato: Abbonamento PS Plus 12 mesi, 1 T-shirt e 1 set di sottobicchieri

2° classificato: Abbonamento PS Plus 3 mesi e 1 T-shirt

3° classificato: 1 T-shirt

Dal 4° al 13° classificato: 1 poster

Rocket League

Piattaforma: PS4

Numero tornei: 3

Giorni: mercoledì 15, giovedì 16 e sabato 18

Modalità: 2 contro 2 nella giornata di mercoledì 15 e di giovedì 16, 1 contro 1 nella giornata di sabato 18

Premi in palio

1° classificato: Abbonamento PS Plus 12 mesi

2° classificato: Abbonamento PS Plus 3 mesi

Let's Play Festival si terrà a Roma dal 15 al 19 marzo, il Festival ospitrà tantissime novità in anteprima, oltre agli YouTuber più noti del panorama italiano, tra cui Sabaku, i Mates, Cicciogamer e Favij.