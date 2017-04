For Honor: la seconda stagione inizia il 16 maggio

annuncia che la Seconda stagione di, sarà lanciata contemporaneamente su tutte le piattaforme dal 16 maggio e aggiungerà molti nuovi contenuti, tra cui due nuovi eroi, due mappe extra, nuovi oggetti per la personalizzazione e alcuni aggiornamenti al gameplay.

Le mappe e gli aggiornamenti saranno disponibili gratuitamente per tutti i giocatori dall’inizio della Stagione Due, mentre i due nuovi eroi, la letale Shinobi e l’agguerrito Centurione, saranno disponibili gratuitamente dal 16 maggio solo per i possessori del Season Pass, gli altri giocatori potranno sbloccarli attraverso Acciaio, la valuta in-game, dal 23 maggio.

Nella guerra fra le tre letali fazioni, Cavalieri, Vichinghi e Samurai, due nuovi eroi si apprestano a scendere sul campo di battaglia:

Shinobi (Samurai assassino) – Shinobi è una guerriera silenziosa in grado di muoversi con la grazia di una ballerina e uccidere con estrema precisione, grazie a una vita di duri allenamenti. Impugna una tradizionale arma giapponese, il Kusarigama.

Centurione (Cavaliere ibrido) – Per il Centurione, il campo di battaglia è come un'enorme scacchiera. Equipaggiato con l'infallibile gladio, il Centurione può superare le difese nemiche attraverso strategici combattimenti corpo a corpo.

Le due nuove mappe, Forgia e Giardino del Tempio, espanderanno ulteriormente la selezione di campi di battaglia per l’esperienza multigiocatore. Inoltre, la Stagione Due introdurrà un nuovo livello di rarità degli equipaggiamenti, gli equipaggiamenti epici, in grado di aumentare il punteggio massimo dell’equipaggiamento e riequilibrare l’intero sistema statistico relativo ad essi. In occasione del termine della prima stagione, un nuovo aggiornamento (Update 1.06) sarà disponibile su Windows PC per migliorare la stabilità della rete e al tempo stesso introdurre nuove opzioni di gioco e alcune novità nel bilanciamento dell’eroe. A breve, l’aggiornamento sarà disponibile anche per le console. For Honor continuerà a essere supportato da contenuti aggiuntivi e costanti aggiornamenti per mantenere sempre equilibrata l’intera esperienza di gioco.