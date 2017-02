For Honor: segnalati problemi di connessione e matchmaking

In queste ore, alcuni giocatori stanno segnalando problemi di connessione ai server die problematiche con il matchmaking, che restituerebbe tempi di attesa eccessivamente lunghi per la ricerca degli avversari.

Le problematiche sono state segnalate sul forum ufficiale di Ubisoft, dove gli utenti lamentano errori di connessione generici e specifici, in particolar modo su Xbox One, dove si parla "requisiti minimi non rispettati", probabilmente un retaggio della versione per PC. Ubisoft sta lavorando per riportare la situazione alla normalità, ricordiamo che For Honor è disponibile da oggi su tutte le piattaforme.