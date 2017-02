For Honor, Sniper Elite 4, So Many Me e MX Nitro arrivano sul PlayStation Store

Come ogni martedì, il PlayStation Store europeo si aggiorna con tante novità per tutte le console Sony. Tra i nuovi giochi in uscita troviamoe la riedizione VR di

PlayStation 4 - Novità del 14 febbraio 2017

Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition

Sniper Elite 4

Semispheres

Monster Loves You!

Battle Islands: Commanders

MX Nitro

iO (Cross-Buy con PlayStation Vita)

Sky Ride

Flywrench

So Many Me

Vertical Drop Heroes HD

Proton Pulse +

VirZOOM Arcade

The Jackbox Party Trilogy

RWBY: Grimm Eclipse – Team JNPR Bundle

Dirt Rally PlayStation VR Bundle

Purtroppo, nessun nuovo gioco per PlayStation 3 mentre l'unica uscita della settimana per PlayStation Vita è iO (Cross-Buy con PlayStation 4). Se volete vedere in azione For Honor e Sniper Elite 4 potete sintonizzarvi sul nostro canale Twitch a partire dalle 16:00.