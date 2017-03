For Honor: Stato di Campione per tutti come ricompensa per i problemi tecnici

ha annunciato che i giocatori che effettueranno il login suentro venerdì 3 marzo riceveranno in automatico lo stato di Campione come ricompensa per i problemi di connessione e matchmaking che hanno colpito il gioco nei giorni successivi al lancio.

Lo status di Campione dona il 25% di esperienza extra alla fine di ogni combattimento, loot aggiuntivo al termine delle battaglie e un maggior numero di materiale dallo smantellamento di armature e armi. Inoltre sono inclusi anche tre Emblemi Campione, il 10% di esperienza extra in multiplayer e un nastro esclusivo. Per ottenere i bonus elencati basterà effettuare il login su For Honor almeno una volta entro venerdì 3 marzo.