For Honor è stato il gioco per console più venduto in Italia a Febbraio

di Ubisoft è stato il videogioco per console più venduto in Italia durante il mese di Febbraio, seguito da. Una top ten composta esclusivamente d titoli PlayStation 4, se escludiamo la presenza del soloin versione Xbox One.

Classifica Italiana Console - Febbraio 2017

Da segnalare anche la presenza di Minecraft, GTA V e Rainbow Six Siege, tre titoli non recentissimi ma che stanno continuando a vendere bene sul mercato italiano. Entra in top ten anche Hitman La Prima Stagione Completa, uscito il 31 gennaio.

FOR HONOR PS4 FIFA 17 PS4 NIOH PS4 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD PS4 MINECRAFT PS4 GTA V PS4 HITMAN LA PRIMA STAGIONE COMPLETA STEELBOOK EDITION PS4 CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION PS4 FOR HONOR Xbox One

Classifica Italiana PC - Febbraio 2017

THE SIMS 4 FOOTBALL MANAGER 2017 CALL OF DUTY INFINITE WARFARE LEGACY EDITION CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 FARMING SIMULATOR 17 CALL OF DUTY BLACK OPS II GTA V GRAND THEFT AUTO CALL OF DUTY BLACK OPS II RE

Su PC, The Sims 4 continua a dominare, seguito da Football Manager 2017 e dalla Legacy Edition di Call of Duty Infinite Warfare. Nessuna novità in classifica, dove i vecchi episodi di Modern Warfare si alternarno con Call of Duty Black Op II, Black Ops II, GTA V e Farming Simulator 17.