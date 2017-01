For Honor: tanto video gameplay su PlayStation 4 dal Taipei Game Show

Durante il l’evento tailandese Taipei Game Show è stata dedicata una lunga stream a For Honor, hack and slash fortemente incentrato sul multiplayer in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Montreal. Il canale di YouTube asiatico del publisher ci ripropone parte della trasmissione, contenente diversi momenti di gameplay.

Nel corso dell’evento è stato inoltre organizzato un torneo al quale hanno partecipato gli spettatori del Taipei Game Show. Tutti i video gameplay presenti all’interno del video provengono dalla versione PlayStation 4. Il publisher ha recentemente aperto le iscrizioni alla fase beta del gioco, alla quale potete partecipare collegandovi a questo indirizzo.

For Honor sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 14 febbraio 2017.