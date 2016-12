For Honor: trapela in rete la Apollyon Collector's Edition

GameStop USA ha inserito nei propri listini una nuova e mai annunciata edizione limitata di, denominatae apparentemente disponibile in esclusiva nei negozi americani della catena.

For Honor Apollyon Collector's Edition include una statua di Apollyon alta 14 pollici (35 cm) realizzata da Triforce, una litografia esclusiva e una copia del gioco in versione Gold Edition (con Season Pass, oggetti per la personalizzazione e altri contenuti digitale da usare in-game) il tutto racchiuso in una confezione Premium. Il prezzo di questa edizione speciale di For Honor è fissato a 219.99 dollari, nessuna notizia al momento riguardo l'eventuale disponibilità in Europa.