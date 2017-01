For Honor: trapelano le date della Open Beta

La Closed Beta disi è conclusa nella giornata di ieri ma sembra che Ubisoft abbia già iniziato a pianificare la fase Open Beta, che si terrà a metà febbraio, almeno stando alle informazioni trapelate da una email inviata agli abbonati Twitch Prime.

Tramite il messaggio in questione (diffuso pubblicamente da un utente di NeoGAF) scopriamo che la Open Beta di For Honor si terrà dal 9 al 12 febbraio su PC, Xbox One e PlayStation 4, gli utenti Twitch Prime riceveranno inoltre dei bonus esclusivi. Al momento non ci sono altri dettagli in merito e il publisher non ha ancora confermato le date in questione.