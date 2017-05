È da poco iniziata la Season 2 di: questo aggiornamento porterà diverse novità nel titolo, tra le quali due nuovi guerrieri da selezionare (il Centurione e lo Shinobi), nuovi equipaggiamenti mitici ed élite ed esecuzioni. Alcuni utenti esperti, però, hanno esaminato il codice del gioco per trovare i nuovi oggetti.

I primi ad avere accesso a questi nuovi contenuti sono stati i possessori del Season Pass del gioco, mentre, a partire da domani, essi saranno disponibili per tutti gli utenti. In calce alla notizia potete trovare un video nel quale vengono mostrate immagini relative ad armature speciali ed emote dei due nuovi guerrieri di For Honor.