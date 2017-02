For Honor: tutti i dettagli sulla Open Beta in programma dal 9 al 12 febbraio

Nel mentre ci avviciniamo sempre più all'uscita finale del gioco, ladi, in programma dal 9 al 12 febbraio su PC, PS4 e Xbox One, permetterà di mettere mano ad una corposa anteprima del nuovo action game di

Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio cosa conterrà la fase pubblica di test di For Honor. Nei quattro giorni di prova, avrete l'occasione di impersonare 9 combattenti facenti parte delle tre fazioni principali di For Honor: i Cavalieri, i Samurai e i Vichinghi.



Le vostre abilità in combattimento saranno messe alla prova online in quattro modalità di gioco: Eliminazione 4x4 al meglio dei cinque match, Dominio 4x4, Rissa 2x2 e Duello 1x1. La Open Beta aprirà ufficialmente i battenti il 9 febbraio, ma il preload del contenuto è già disponibile per il download su PlayStation Store (20 GB), Xbox Store (26 GB) e Uplay.

For Honor uscirà il 14 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per tutte le informazioni aggiuntive sul titolo Ubisoft, vi rimandiamo alla nostra Anteprima della recente Closed Beta.