For Honor: Ubisoft ha bannato circa 1500 cheater

ha preso di mira i cheater diche hanno deciso di accumulare punti ricorrendo a trucchetti non consentiti. La compagnia ha confermato su Reddit di avere bannato 1500 utenti e di averne ammoniti altri 4000, con l'obiettivo di scoraggiare la pratica del cosiddetto "AFK Farming".

L'AFK Farming consiste nel "farmare" punti facendo credere al gioco di essere attivi sul campo di battaglia, quando in realtà non è così. Ci sono diversi trucchetti che permettono di accumulare punti senza giocare, per esempio legando gli stick analogici con un elastico, oppure utilizzando applicazioni esterne. I cheater che hanno ricorso a questi espedienti rischiano un ban di tre giorni, oppure una segnalazione da parte di Ubisoft in caso di comportamenti sospetti.

Vi ricordiamo che For Honor è stato il gioco per PS4 più scaricato di Febbraio.