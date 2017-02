For Honor di Ubisoft giocato in diretta su Twitch alle 15:00

Tornano gli appuntamenti con Everyeye Live: oggi pomeriggio a partire dalle 15:00, RapiDNade sarà in diretta su Twitch per due ore di gameplay di, nuovo action game di Ubisoft disponibile nei negozi dal 14 febbraio scorso.

RapiDNade giocherà in modalità Eliminazione, Duello, Rissa e Dominio, così da offrire una panoramica il più completa possibile sul comparto multiplayer di For Honor. L'appuntamento è fissato per le ore 15:00 in diretta sul canale Twitch di Everyeye, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima della trasmissione, la registrazione inoltre è obbligatoria per poter interagire con la redazione e la community durante la diretta.