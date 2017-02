For Honor: uno sguardo ai prezzi delle microtransazioni

ha ufficialmente aperto lo store interno di, il quale permetterà di fare acquisti utilizzando la speciale moneta in-game denominata. Da precisare che tutti i contenuti potranno essere sbloccati giocando, le microtransazioni non sono obbligatorie ed è possibile divertirsi senza dover spendere altro denaro.

Le monete Steel possono essere utilizzate per acquistare costumi, boost del livelli di esperienza e nuovi eroi (alcuni dei quali inclusi anche nel Season Pass). Per accumulare la valuta in-game basterà giocare, proseguire nella campagna single player o vincere gli scontri in multiplayer, tuttavia è anche possibile acquistare pacchetti di Steel tramite microtransazioni.

I prezzi al momento sono i seguenti: 4.99 euro per 5.000 Steel, 9.99 euro per 11.000 Steel, 19.99 euro per 25.000 Steel, 49.99 euro per 65.000 Steel e infine 99.99 euro per 150.000 monete Steel.

