For Honor: al via le fasi finali dell'Italian Duel Tournament

Nella giornata di domani si svolgeranno le fasi finali del primodedicato alUbisoft, al termine delle quali potremo acclamare il primo campione italiano disu

L'evento, organizzato da Videogames Party e Ubisoft, si è rivelato un successo con oltre 380 iscritti suddivisi in quattro tabelloni da 128 partecipanti ciascuno, tutti impegnati a dare mazzate nel corso dell'impegnativa fase di qualifica svoltasi tra il 4 e il 16 settembre. Il torneo è stato organizzato sulla modalità di gioco Duello 1vs1 e i match sono disputati secondo il modello del loser bracket al meglio di tre scontri, ognuno composto da cinque round.

Dai gironi infernali solo i primi due classificati del tabellone hanno potuto avere accesso alla finale ed essere, quindi, invitati a competere live al VGP Home di Milano per il titolo di primo campione italiano di For Honor. La sfida, grazie ai succulenti premi messi in palio, si preannuncia serrata e senza esclusione di colpi per gli otto finalisti. Infatti, non si combatte solo per l'onore e la gloria: al vincitore spetterà un bottino di tutto rispetto, tra il monitor e il router gaming Asus, nonché la seduta targata Sparco.

Se siete curiosi di sapere come andrà a finire, potrete assistere agli ultimi scontri attraverso il canale Twitch dedicato all'evento.