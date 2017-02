For Honor: Video Recensione della Campagna Single Player

Nonostantesia nato come titolo fortemente improntato sulla componente multigiocatore,ha deciso di accompagnare il lancio della sua nuova IP anche con una modalità Single Player.

La campagna di For Honor ha messo in luce un notevole sforzo produttivo da parte del team di sviluppo, che ha saputo di imbastire livelli spettacolari e suggestivi. Il singleplayer rimane però troppo breve e poco appagante, incapace di valorizzare i punti di forza di un titolo incentrato interamente sul multiplayer competitivo. La storia di For Honor va insomma considerata come un'esperienza piacevole ma secondaria, come un lungo allenamento alle feroci battaglie che ci attendono online.