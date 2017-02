For Honor: walkthrough delle missioni da 2.5 a 3.5

Riprendiamo la nostra serie di video gameplay dedicati alle missioni dello Story Mode di, titoloche vede Cavalieri, Vichinghi e Samurai sfidarsi in un'interminabile guerra per il dominio. Di seguito, potete trovare i nostri walkthrough per le missioni da 2.5 a 3.5.

Di seguito, potete trovare i sei filmati, che ci mostrano l'ultima missione dedicata ai Vichinghi (intitolata Ricognizione), per poi passare alla parte dedicata alla fazione dei Samurai (da Dovere a Onore). Lasciandovi alla visione, ricordiamo che For Honor è attualmente disponibile nei formati PS4, Xbox One e PC. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione completa e all'analisi della campagna single player. Su YouTube trovate l'intera playlist con tutte le missioni della campagna (playlist in aggiornamento).