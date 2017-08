For Honor: weekend di gioco gratuito su PC, Xbox One e Playstation 4

Buone notizie per i videogiocatori indecisi se acquistare o meno: a partire dal prossimo 10 agostooffrirà a tutti gli utenti un weekend di gioco gratuito su PC, Playstation 4 e Xbox One.

I giocatori avranno accesso completo ai contenuti del gioco per l’intera durata del free weekend, tra cui cinque avvincenti modalità multiplayer e una campagna giocabile da soli o con un amico in modalità cooperativa online, oltre all'intero gruppo di eroi e mappe uniche, con tutti gli aggiornamenti apportati nel corso degli ultimi sei mesi.

I nuovi utenti potranno pre-scaricare il gioco a partire dall’8 agosto su PlayStation4 e Uplay. In occasione del free weekend, saranno disponibili degli sconti per le edizioni Standard e Gold Edition in tutti gli store digitali. Inoltre, i giocatori che acquisteranno For Honor durante il weekend gratuito potranno conservare i progressi ottenuti.

Il free weekend anticiperà l’uscita di “Grudge & Glory”, la terza stagione di For Honor e il maggior aggiornamento mai rilasciato sino ad ora. La terza stagione inizierà il 15 agosto su tutte le piattaforme e porterà nuovi eroi, nuove mappe, partite classificate e una serie di aggiornamenti per l’esperienza di gioco. Gli aggiornamenti e le mappe saranno disponibili per tutti i giocatori all'inizio della terza stagione. I nuovi eroi, tra cui il fiero Highlander e l’impavido Gladiatore, saranno disponibili gratuitamente ai possessori del Season Pass dal 15 agosto, mentre gli altri giocatori potranno sbloccarli direttamente nel gioco dal 22 agosto per 15.000 pezzi d’acciaio.

Questo fine settimana si terrà anche la finale della For Honor Hero Series, il primo torneo internazionale di For Honor organizzato in collaborazione con ESL. I fan e i nuovi giocatori che desiderano scoprire in anteprima l’esperienza di gioco competitiva, possono seguire il For Honor Season 3 Live Event: Grudge & Glory Reveal su Twitch dalle 20:00 del 12 agosto, e vedere i migliori giocatori internazionali competere in uno spietato torneo in modalità Duello I v I. Sarà anche la prima occasione per vedere in esclusiva nel gioco i nuovi eroi e le nuove mappe della terza stagione.

Sviluppato da Ubisoft Montreal in collaborazione con altri studi di Ubisoft, For Honor offre una campagna davvero avvincente, oltre a un’emozionante esperienza multiplayer. I giocatori potranno vestire i panni dei guerrieri di tre grandi fazioni: gli arditi cavalieri, i brutali vichinghi e i mortali samurai, combattendo fino alla morte in una serie di campi di battaglia intensi e realistici. L’innovativo sistema di combattimento di For Honor, l’Arte della Guerra, garantisce un controllo totale dei propri guerrieri, consentendo ai giocatori di utilizzare le abilità e gli stili di combattimento di ogni eroe per eliminare tutti i nemici che li ostacoleranno. For Honor continuerà a espandersi e migliorare con una nuova stagione a partire da novembre, e in un prossimo futuro con l’introduzione di server dedicati.