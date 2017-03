Ford con Xbox a Let's Play e partner del Drago d'Oro 2017

parteciperà con, il Festival del Videogioco, che si terrà a Roma, presso il Guido Reni District, dal 15 al 19 marzo, organizzato da, in collaborazione con(Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani).

Let’s Play, che si svilupperà all’interno degli oltre 30mila metri quadri del Guido Reni District, l’area dell’ex caserma antistante al Museo MAXXI, esempio di conversione funzionale degli edifici, che da depositi industriali delle antiche officine novecentesche dell’Esercito, oggi sono state sapientemente trasformate in un luogo di cultura ed eventi, sarà per 5 giorni palcoscenico non solo di sfide virtuali e di viaggi oltre la fantasia. Inoltre, Let's Play sarà anche l’occasione di incontri e tavole rotonde tra rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, giornalisti, gamer e YouTuber, dedicati al mondo dei videogiochi e della sua capacità di ispirare, rinnovandoli, i più importanti temi della innovazione sociale nei diversi ambiti, tra cui cultura, istruzione, salute e sport.

Presso lo stand allestito in partnership con Xbox, i visitatori della fiera potranno sfidarsi sulla Xbox One S guidando le iconiche muscle car dell’Ovale Blu, a tutta velocità per gli avventurosi paesaggi australiani su Forza Horizon 3, titolo in nomination come miglior videogioco di corse al Drago D'Oro, oltre a poter ammirare dal vivo, una vera e propria Mustang, in tutta la sua ‘muscolosità’. All’interno della kermesse videoludica, Ford Italia ospiterà insieme a Xbox Marco Conti, Car Handling Designer di Playgrounnd Games, che sarà presente allo stand il 16 marzo per svelare i segreti del car design di Forza Horizon 3.

Ford Italia, inoltre, sarà partner del Drago d’Oro 2017, il premio promosso da AESVI e dedicato all’eccellenza del settore dei videogiochi in Italia, giunto quest’anno alla sua 5a edizione. L’evento, che si terrà giovedì 16 marzo alle ore 18.30, nasce per premiare i migliori videogiochi pubblicati nel corso dell’anno solare precedente e comprende 19 diverse categorie, alle quali si aggiungono le 4 del “Drago d’Oro Italiano”, la sezione dedicata alle produzioni italiane. La partecipazione dell’Ovale Blu al Drago d'Oro, in particolare, prevede la premiazione di alcuni titoli, tra i quali la categoria Miglior Videogioco di Corse. La partecipazione di Ford Italia a Let’s Play e al Premio Drago d’Oro 2017 rientra nell’ambito delle iniziative che da tempo vedono l’Ovale Blu presidiare il mondo del gaming, illustrando quanto sia ‘virtualmente’ radicato il legame di Ford al dinamico e variegato universo dei videogiochi, scenario ideale all’interno del quale sviluppare soluzioni non convenzionali a problematiche concrete.



Approccio che l’Ovale Blu ha reso manifesto nella propria vision City of Tomorrow, il programma creato per ispirare innovazione e offrire soluzioni alle sfide in tema di mobilità che dovranno essere affrontate dalle realtà metropolitane, dalla congestione dovuta al traffico all'inquinamento atmosferico, con la finalità ultima di aiutare le persone a muoversi più facilmente, oggi e in futuro.