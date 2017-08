Ford torna alla Gamescom di Colonia con la sfida Tame the Track

: In occasione della Gamescom 2017 Ford sfida i gamer in una gara "a colpi di controller" con. Per vincere ili giocatori dovranno cercare di eguagliare le reali performance, ottenute sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, da, pilota del team

I vincitori delle singole giornate, verranno trasferiti, a bordo di un elicottero, direttamente in pista, dove potranno guidare la vera Focus RS. Ad attenderli un coach d’eccezione: proprio il pilota Tincknell, già vincitore con il Chip Ganassi Racing Team a Le Mans, lo scorso giugno, e un paio di sedili Recaro con altri premi messi in palio da B&O PLAY. Anche i visitatori dello stand Ford (Hall 8, Kölnmesse) avranno l’opportunità di aggiudicarsi l’experience in pista al volante della Focus RS, condividendo un selfie con l’hashtag #tamethetrack presso la GIF station, dell’Ovale Blu. Anche i media accreditati potranno partecipare all’estrazione dei premi il 22 agosto.

L’adrenalinica Focus RS è tra le performance car dell’Ovale Blu a disposizione dei gamer di Forza Motorsport 6 per Xbox One, insieme alla supercar Ford GT, scelta anche per la copertina del gioco, nelle sue due versioni, stradale e da gara, la stessa guidata da Tincknell nel FIA World Endurance Championship. All’edizione di Gamescom 2017 sarà possibile, inoltre, ammirare dal vero alcune delle performance car dell’Ovale Blu: la supercar Ford GT e l’estrema Focus RS. Farà la sua apparizione anche la Nuova Fiesta ST-Line, la declinazione sportiva della compatta più tecnologicamente avanzata al mondo.