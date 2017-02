Forge Reply annuncia Theseus, nuovo titolo per dispositivi VR

Lo studioha appena annunciato un nuovo, interessante e ambizioso progetto destinato alla realtà virtuale, intitolato. Si tratta di un videogame di genere action/adventure ispirato al mito greco del Minotauro, che porterà il giocatore in ambientazioni cupe e misteriose alla ricerca di una via di fuga dal Labirinto.

In Theseus, l'unica guida del protagonista sarà la voce di Arianna, mentre si addentrerà nelle profondità del luogo, tra pericoli e segreti, per scoprire la verità sul Labirinto in questa rivisitazione di una delle storie più affascinanti di sempre.

In occasione dell'annuncio, Forge Reply ha pubblicato due trailer per il gioco: il primo, che potete trovare in apertura, è un tradizionale filmato in 2D, mentre in calce alla notizia abbiamo riportato un video a 360°, pensato per dare al pubblico un assaggio delle atmosfere di Theseus. Al momento, non sono state comunicate le piattaforme di destinazione per il gioco, né la sua data di uscita, ma restiamo in attesa di saperne di più.