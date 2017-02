Forma.8 esce il 23 febbraio, pubblicato il trailer di lancio

Il team italianoha annunciato chesarà disponibile dal 23 febbraio su PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Wii U e PC (via Steam). Per l'occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio del gioco.

Le novità però non finiscono qui perchè sulle pagine del PlayStation Blog, Mauro Fanelli ha annunciato anche l'arrivo di una versione retail di forma.8 per PlayStation 4 e Vita, realizzata in collabotazione con Limited Run Games, maggiori dettagli sulla data di pubblicazione dell'edizione fisica verranno diffusi in un secondo momento. Segnaliamo infine la piena compatibilità con PS4 Pro: sulla nuova console Sony, forma.8 girerà in 4K nativi, come confermato dagli sviluppatori.