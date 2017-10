Fortnite Battle Royale raggiunge quota 10 milioni di giocatori

continua a far registrare ottimi numeri:ha da poco annunciato che dal giorno del lancio avvenuto circa due settimane fa, la modalità standalone free-to-play ha raggiunto e superato quota 10 milioni di giocatori.

Lo scorso 4 ottobre lo studio aveva festeggiato per i 7 milioni di utenti, ciò vuol dire che nel giro di una settimana il titolo ha guadagnato ben 3 milioni di giocatori. Per celebrare l'evento, la software house ha inoltre pubblicato un'infografica (che potete osservare in calce alla notizia) contente alcune statistiche e curiosità. E voi avete provato questa modalità? Ricordiamo ai lettori che Fortnite: Battle Royale è disponibile gratuitamente su PC, Playstation 4 e Xbox One.