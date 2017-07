Fortnite: Digital Foundry analizza le versioni PlayStation 4 e Xbox One

Digital Foundry ha pubblicato la video analisi di, mettendo a confronto le versioni PlayStation 4 e Xbox One del nuovo gioco di, ora disponibile su entrambe le piattaforme e su PC.

Realizzato con l'Unreal Engine 4, Fortnite gira a 1080p e 30 fps su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, mentre su Xbox One la risoluzione è pari a 900p, con un framerate (sempre a 30 fps) leggermente più stabile. Il gioco è stato pubblicato in fase Early Access e dunque il comparto tecnico non risulta ottimizzato al meglio per le piattaforme di destinazione, la situazione è però destinata a migliorare con i prossimi update.

Per saperne di più sul nuovo progetto di Epic Games vi rimandiamo alla nostra recensione di Fortnite.