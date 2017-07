Fortnite di Epic Games è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One

, il nuovo Action Building diè ora disponibile su tutte le piattaforme. Le versioni retail per PlayStation 4, Xbox One e PC, oltre al gioco base, includono ilcon un ricco bottino, armi ed eroi.

Sviluppato da Epic Games, l'unica azienda abbastanza intelligente da attaccare delle motoseghe ad una pistola, Fortnite è un Action Building mosso dall'Unreal Engine 4. Fortnite consente agli appassionati hardcore di sparatutto, di costruzione e di combattimenti ninja, di giocare nello stesso, splendido mondo di gioco per centinaia di ore. Per Fortnite sono previste tempeste di nuove minacce e mezzi per combatterle ogni due/tre settimane.

Contenuti della versione Retail

Early Access Pack

Accesso immediato

Rare Starter Hero Pack (8 Eroi)

Rare Starter Weapon Pack (Include 4 Armi & 1 Trappola)

Founder’s Pistol Esclusiva

10 Banner In-Game esclusivi

24 Loot Pinata Pack giornalieri

4 Founder’s Loot Pinata Pack esclusivi

5 Loot Pinata Pack immediati

10 XP Boost

10 XP Boost per gli amici

50 Slot Extra Account Inventory

Storm Master Weapon Pack

Rocket Launcher

Grenade Launcher

Thunderbold Sawed-Off Shotgun

500 Shotgun Shells

Fortnite è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.