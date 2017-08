Nella giornata di oggi (lunedì 14 Agosto) i canalidi Everyeye.it ospiteranno una nuova sessione di live gameplay di, il nuovo titolo multiplayer in co-op di Epic Games. La trasmissione verrà trasmessa in diretta a partire dalle 21:00.

RNade giocherà stasera in diretta con Fortnite, mettendo alla prova il nuovo titolo multiplayer di Epic Games. La diretta sarà ospitata a partire dalle 21:00 sui canali Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.