ha pubblicato un gameplay trailer dedicato alla nuova modalità Battle Royale a 100 giocatori di: il filmato è visionabile in cima alla notizia. La game mode sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti a partire dal 26 settembre.

Come suggerisce il nome stesso della modalità, Battle Royale proporrà partite PvP a 100 giocatori in cui a vincere sarà l'ultimo sopravvissuto: per avere la meglio sugli avversari bisognerà padroneggiare sia le meccaniche di combattimento che quelle di costruzione, senza dimenticare naturalmente la conoscenza della mappa.

Ricordiamo che Fortnite è attualmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One.