Fortnite: la patch 1.7.1 aumenta i valori di tutti gli eroi

ha pubblicato la patch 1.7.1 di, aggiornamento che introduce diverse novità come il supporto alleper i PC meno prestanti e un pulsante per segnalare i cheater. Aumentati anche i valori degli eroi e apportati alcuni cambiamenti ai progressi della modalità

Per la felicità dei giocatori più navigati, i valori dei danni abilità, dello scudo e della salute sono stati aumentati per tutti gli eroi, fornendo un notevole potenziamento nei livelli più avanzati (per compensare la cosa, tuttavia, anche i mostri hanno ricevuto un piccolo potenziamento alla salute e ai danni). Per quanto riguarda la modalità Sfida l'orda, invece, d'ora in poi il punto di inizio del viaggio sarà determinato dai progressi raggiunti nella campagna Salva il mondo, evitando agli utenti più esperti di rigiocare i livelli di difficoltà inferiori.

Oltre a risolvere una serie di bug, inoltre, la patch 1.7.1 introduce il supporto alle DirectX 10 per migliorare le prestazioni su PC meno potenti, senza dimenticare l'introduzione di un tasto che permetterà di segnalare i giocatori che barano durante le partite. A questo indirizzo potete consultare il changelog completo dell'aggiornamento.