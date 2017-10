Fortnite: la patch 1.7.2 migliora l'esperienza di gioco del titolo Epic Games

I server dinella giornata di ieri sono rimasti offline per manutenzione; ciò ha consentito a Epic Games di pubblicare l'ultima patch () su PS4, Xbox One e PC. Il nuovo aggiornamento di Fortnite va a migliorare sia la modalità(ricordiamo, giocato da oltre dieci milioni di giocatori) che

Inoltre corregge numerosi bug e crash che affliggevano la versione Xbox One. Parlando dell'aggiornamento dedicato a Fortnite in un post sul sito ufficiale, gli sviluppatori hanno dichiarato: "Con l'arrivo della patch 1.7.2, i giocatori avranno l'opportunità di combattere in molte altre Storm Zones, nella campagna Save the World". "Inoltre, il rateo di spawn della Mutant Storm è notevolmente aumentato in ogni regione; ciò significa più sfide, più mostri da abbattere e maggior bottino".

Una delle novità più attese per la modalità Battle Royale permette ai giocatori di "switchare", mentre si trovano in modalità Spettatore, da un compagno di squadra all'altro.

Ecco, dunque, la patch note completa per la build 1.7.2:

BATTLE ROYALE

Abbiamo abilitato la chat vocale solamente su PC e prossimamente la renderemo disponibile anche su console.

Quando sei in modalità spettatore, puoi cambiare compagno di squadra visualizzato.

È stato risolto un problema per il quale i giocatori nemici comparivano improvvisamente quando emergevano da dietro un oggetto.

Questo problema si verificava di frequente se le ombre venivano disabilitate nelle opzioni di gioco.

È stato risolto un problema per il quale i giocatori potevano saltare all'infinito.

È stato risolto un problema per il quale la condizione di atterramento non mortale attivava i trampolini.

È stato risolto un problema per il quale gli indicatori del mirino, a volte, non comparivano.

ARMI

Le cariche di munizioni medie sono aumentate da 10 a 20.

Il tasso di generazione delle munizioni per lanciarazzi è diminuito del 25%.

I giocatori non visualizzano più la loro arma se sono in condizione di atterramento non mortale.

COMANDI

Sono stati aggiunti regolatori della sensibilità per il Moltiplicatore mira e il Moltiplicatore mirino ottico nelle opzioni di gioco.

È stato rimosso lo smoothing del mouse.

I giocatori ora possono inclinare la telecamera verso l'alto e verso il basso con una angolazione maggiore rispetto a prima.

PRESTAZIONI

È stato ridotto il tempo di caricamento della mappa dalla lobby di matchmaking.

Sono stati apportati miglioramenti generici ai tempi di caricamento e al framerate.

AUDIO

È stata aumentata la distanza alla quale è possibile percepire il rumore di costruzione.

SALVA IL MONDO

Il numero massimo di tempeste mutanti giornaliere completabili è stato aumentato da 3 a 4.

È stato aumentato il numero di tempeste mutanti che possono comparire.

Pietralegno era a 3, ora è a 5.



Tavolaccia era a 3, ora è a 8.



Vallarguta era a 3, ora è a 9.



Montespago era 3, ora è a 10.

Sono stati modificati i requisiti per la creazione del Cannone a immondizia:

Composizione precedente:



3 minerale





12 parti meccaniche





15 polvere da sparo



Nuova composizione:



10 polvere da sparo





8 parti meccaniche





2 minerale

EROI

I giocatori non dovrebbero più restare bloccati nell'animazione dell'abilità Onda d'urto se vengono respinti dal suo effetto.

L'abilità Allo sbaraglio infligge ora correttamente danni a lunga distanza.

È stato risolto un problema per il quale il bonus supporto dell'Headhunter incursore veniva calcolato in maniera errata.

Nella maggior parte dei casi, il bonus supporto ricevuto diminuirà.

GENERALE

Sono stati risolti diversi problemi che causavano crash del client.

SOLO PER PC/MAC

È stato risolto un problema per il quale veniva visualizzato il messaggio "inserire disco" ad alcuni utenti all'avvio del gioco.

INTERFACCIA UTENTE

Testo e simboli delle carte Inventore e Gadget corretti.

Avete già avuto modo di testare le modifiche? Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti su Fortnite e partecipate numerosi alle live dedicate al titolo Epic nel nostro canale Twitch.