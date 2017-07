Fortnite, Pyre e il nuovo DLC di Nioh tra le ultime novità del PlayStation Store

Come ogni martedì, ilsi aggiorna con tante novità per le piattaforme Sony. Di seguito, le nuove uscite della settimana per PlayStation 4, PlayStation 3 e PS Vita, tra cui troviamo giochi completi, demo, beta e DLC.

Novità PlayStation 4

Sono tante le novità in arrivo su PlayStation Store questa settimana, in particolar modo per quanto riguarda PlayStation 4. A partire da oggi sarà possibile acquistare Aven Colony, Pyre (nuovo gioco degli autori di Bastion e Transistor), Fortnite (nelle versioni Deluxe, Limited, Standard e Super Deluxe) e Theseus, nuovo progetto per PlayStation VR sviluppato dallo studio italiano Forge Replay, già autore di Joe Dever's Lone Wolf. Di seguito l'elenco completo dei nuovi giochi per PS4:

Embers of Mirrim Demo 24 luglio (Gratis)

Aven Colony 25 luglio (39,99 euro)

Pyre 25 luglio (19,99 euro)

Tiny Trax VR 25 luglio (9,99 euro)

Infinite Minigolf 25 luglio (9,99 euro)

Super Cloudbuilt 25 luglio (9,99 euro)

Smashbox Arena 25 luglio (9,99 euro)

Fallen Legion Bundle 25 luglio (9,99 euro)

Circuit Breakers 25 luglio (9,99 euro)

Fallen Legion Sins of an Empire 25 luglio (9,99 euro)

Lost Grimoires Stolen Kingdom 25 luglio (9,99 euro)

Pressure Overdrive 25 luglio (9,99 euro)

Fortnite Deluxe Founder's Pack 25 luglio (39,99 euro)

Fortnite Limited Edition Founder's Pack 25 luglio (59,99 euro)

Fortnite Standard Founder's Pack 25 luglio (29,99 euro)

Fortnite Super Deluxe Founder's Pack 25 luglio (79,99 euro)

Lawbreakers Beta dal 28 al 31 luglio (Gratis)

Vostok Inc 26 luglio (9,99 euro)

Theseus 26 luglio (19,99 euro)

Unbox Newbie's Adventure 26 luglio (14,99 euro)

DOOM Prova Gratis - 27 luglio (Gratis)

Sundered 28 luglio (19,99 euro)

Rugby League Live 4 28 luglio (19,99 euro)

Energy Balance 28 luglio (9,99 euro)

Nex Machina Demo 28 luglio (Gratis)

The Town of Light Demo 28 luglio (Gratis)

Da notare anche la buona selezione di Demo e Beta: arrivano le versioni di prova di Nex Machina e The Town of Light, inoltre il prossimo fine settimana sarà possibile provare gratuitamente la versione completa di DOOM (con tutti i DLC inclusi) e la Beta Pubblica di LawBreakers.

DLC PlayStation 4

Settimana ricca anche sul fronte dei DLC con l'arrivo di Segni dei Tempi (terzo pacchetto di contenuti per Mafia III), del Classic Space Pack per LEGO Worlds e di Onore Sprezzante, secondo DLC di Nioh.

Mafia III: Segno dei Tempi 25 luglio (9,99 euro)

LEGO Worlds: Classic Space Pack 25 luglio (3,99 euro)

Nioh: Onore Sprezzante 26 luglio (9,99 euro)

Titanfall 2: Frontier Titan Warpaint Bundle 25 luglio (Gratis)

Titanfall 2: Frontier Weapon Warpaint Bundle 25 luglio (Gratis)

Titanfall 2: Aqua Fade B3 Wingman 25 luglio (Gratis)

Titanfall 2: Badlands EVA-8 Auto 25 luglio (Gratis)

Marvel Heroes Omega Black Cat Pack 28 luglio (4,99 euro)

Titanfall 2: Blue Fade Flatline 25 luglio (Gratis)

Titanfall 2: Crimson Fury CAR 25 luglio (Gratis)

Titanfall 2: Frontier Patriot Alternator 25 luglio (Gratis)

Titanfall 2: Underground R-201 Carbine 25 luglio (Gratis)

MXGP3 Additional Tracks 27 luglio (4,99 euro)

Tekken 7 - Eliza 28 luglio (Gratis per i possessori del Season Pass)

Tekken 7 – Taiko No Tatsujin Pack 28 luglio (1,99 euro)

Inoltre, i possessori del Season Pass di Tekken 7 potranno scaricare il personaggio di Eliza, già apparso in Tekken Revolution e pronto a fare la sua comparsa anche nell'ultima edizione del Torneo del Pugno d'Acciaio. Numerosi anche i DLC gratuiti per Titanfall 2, che includono nuove armi per i piloti e skin per i Titani.

PlayStation Vita

Fallen Legion Flames of Rebellion 25 luglio (9,99 euro)

Collar X Malice 28 luglio (9,99 euro)

Sul fronte PlayStation Vita invece le novità sono solamente due: Fallen Legion Flames of Rebellion e Collar X Malice, il primo scaricabile da oggi, il secondo disponibile per il download dal 28 luglio.

Ricordiamo inoltre che sul PlayStation Store sono attivi fino al 3 agosto i Saldi Estivi con decine di giochi per PlayStation 4, PlayStation 3 e PS Vita scontati fino al 60%.