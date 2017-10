Fortnite, Scorn e PlayerUnknown's Battlegrounds giocati oggi su Twitch e YouTube

Sono bn tre gli appuntamenti di oggi con i gameplay targati Everyeye Live: per la giornata odierna abbiamo in programma trasmissioni dedicate a

Il live gameplay di Fortnite (incentrato sulla modalità Battle Royale) andrà in onda a partire dalle 15:00 mentre alle 17:00 spazio a Scorn, avventura horror la cui campagna Kickstarter è terminata con successo nello scorse ore. Infine, alle 21:00 saremo in diretta con PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

