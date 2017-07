Fortnite: video degli eroi disponibili in esclusiva su PlayStation 4

apre ufficialmente l'Early Access disucon un video che presenta quattro eroi disponibili esclusivamente sull'ammiraglia di. I personaggi avranno inoltre delle colorazioni ispirate alla console.

Fortnite è un titolo cooperativo nel quale i giocatori dovranno dapprima raccogliere materiali per craftare la propria base, e in seguito difenderla dagli attacchi dei nemici grazie alle armi degli eroi, le loro abilità e il posizionamento di trappole.

Coloro che hanno acquistato il Pacchetto Fondatore riceveranno ulteriori contenuti esclusivi come icone e pack. Fortnite è disponibile ora in Early Access su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre sarà disponibile per tutti dal 25 luglio 2017. Per vedere il nuovo titolo di Epic Games in azione, vi rimandiamo a questo video gameplay della durata di un'ora.