L'ultima fatica diriesce a unire in modo convincente l’anima di uno shooter in terza persona con profondi elementi gestionali. Pur al netto delle sue qualità, tuttavia,è anche un gioco dal ritmo alle volte troppo lento e frustrante, con molte concessioni al modello free to play ed alle microtransazioni.

Fortnite è disponibile ora in Early Access su PC, Xbox One e PlayStation 4, dal 2018 come titolo Free-To-Play su tutte le piattaforme. L'acquisto dell'edizione retail garantisce una serie di contenuti in-game come skin, armi e monete virtuali da spendere nello store online.