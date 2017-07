Forza Horizon 3: come scaricare gratis la Regalia di Final Fantasy XV

Lasarà presto disponibile in: L'auto del giocosarà scaricabile gratuitamente dal primo agosto, a patto però di rispettare alcune condizioni illustrate di seguito.

Il codice per scaricare la Regalia verrà invitato il primo agosto a tutti coloro che abbiano installato Forza Horizon 3 o Final Fantasy XV su Xbox One. Martedì primo agosto Microsoft invierà il codice di download tramite il sistema di messaggistica di Xbox, controllate dunque la casella dei messaggi dalla Dashboard per essere sicuri di ricevere il codice download.

Una volta ottenuta la chiave vi basterà riscattare il codice per scaricare subito la Regalia di Final Fantasy XV, utilizzabile senza limitazioni in Foza Horizon 3. Una volta scaricato il veicolo sarà vostro per sempre e non è escluso che possa essere compatibile anche con altri giochi della serie come Forza Motorsport 7.

La Regalia viene descritta come un bolido di lusso equipaggiato con un motore V12 da 536 cavalli, l'auto potrà essere utilizzata anche in versione con tettuccio abbassato ma a differenza di quanto visto in Final Fantasy XV non potrà volare in alcun modo.