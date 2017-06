Forza Horizon 3: disponibile il Mountain Dew Car Pack con sette nuove vetture

Il Mountain Dew Car Pack per Forza Horizon 3 sarà disponibile da domani, e per l'occasione Microsoft ha pubblicato un video che mette in evidenza le sette auto che saranno incluse in questo contenuto aggiuntivo.

Il pacchetto può essere acquistato singolarmente per Xbox One e PC Windows 10, e tutti le novità saranno compatibili con le espansioni Blizzard Mountain e la più recente Hot Wheels. Le vetture che si aggiungono al parco macchine del racing arcade di Playground Games sono la Lotus 3-Eleven 2016, la Holden FX Sedan del '51, la Ferrari F50 GT del 1996, la Dodge Dart GT 2013, la Chevrolet Vega GT del '71, la AMC Gremlin X 1973 e la Mitsubishi Eclipse GSX del 1995.

La galleria in calce alla notizia vi propone uno sguardo più ravvicinato alle vetture incluse nel Mountain Dew Car Pack, disponibile da domani per Forza Horizon 3, titolo in esclusiva su Xbox One e PC Windows 10.