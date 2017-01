Forza Horizon 3: in arrivo migliorie per la modalità ForzaVista?

Analizzando la versione debug diper PC (pubblicata erroneamente su Windows Store e successivamente rimossa) alcuni dataminer hanno scoperto interessanti novità per quanto riguarda la modalità, che presto potrebbe essere migliorata ed ampliata.

Secono quanto riportato da TeamVVV, i file del codice sorgente contengono anche riferimenti a ForzaVista, modalità che presto potrebbe essere attivata in qualsiasi ambientazione della mappa, così da essere utilizzata in ogni momento senza limitazioni. La documentazione in questione sembra confermare anche l'apporto di migliorie al Photo Mode, come l'aumento della risoluzione e la possibilità di intervenire sulla profondità del campo visivo. Al momento, in ogni caso, quanto riportato deve essere preso come un rumor privo di conferma, in attesa di eventuali commenti da parte degli sviluppatori.