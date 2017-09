Forza Horizon 3 e ME Andromeda tra i nuovi Deals with Gold della settimana

Com ogni martedì, Major Nelson ha annunciato i nuovidella settimana. Tra i giochi in offerta troviamo Forza Horizon 3,, Deadpool,, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e

Xbox One

Battle Worlds: Kronos Xbox One Game 80% DWG

EA SPORTS Rory McIlroy PGA TOUR Xbox One Game 60% DWG

Forza Horizon 3 VIP Add-On 50% DWG

Forza Motorsport 6 VIP Add-On 80% DWG

Grim Legends 2: Song of the Dark Swan Xbox One Game 30% DWG

I Am Bread Xbox One Game 50% DWG

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Deluxe Xbox One Game 20% (anche per utenti Silver)

Call of Duty: Ghosts Xbox One Game 67% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Call of Duty: Ghosts Digital Hardened Edition Xbox One Game 67% (anche per utenti Silver)

Call of Duty Infinite Warfare Digital Deluxe Edition Xbox One Game 30% (anche per utenti Silver)

Call of Duty Infinite Warfare Digital Legacy Edition Xbox One Game 35% (anche per utenti Silver)

Call of Duty: Infinite Warfare – Season Pass Add-On 40% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Call of Duty Modern Warfare Remastered Xbox One Game 20% (anche per utenti Silver)

Chivalry: Medieval Warfare Xbox One Game 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Chivalry: Medieval Warfare Ultimate Edition Xbox One Game 67% (anche per utenti Silver)

Deadpool Xbox One Game 67% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Dear Esther: Landmark Edition Xbox One Game 70% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Duck Dynasty Xbox One Game 80% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Geometry Wars 3: Dimensions Evolved Xbox One Game 67% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Hue Xbox One Game 70% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Human Fall Flat Xbox One Game 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

King’s Quest : The Complete Collection Xbox One Game 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Manual Samuel Xbox One Game 70% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Marvel: Ultimate Alliance Xbox One Game 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Marvel: Ultimate Alliance 2 Xbox One Game 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Prototype Biohazard Bundle Xbox One Game 67% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Pumped BMX+ Xbox One Game 70% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Rocket League Xbox One Game 40% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Rocket League – Aftershock Add-On 40% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Rocket League – Back to the Future Car Pack Add-On 40% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Rocket League – Esper Add-On 40% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Rocket League – Hot Wheels Bone Shaker Add-On 40% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Rocket League – Hot Wheels Twin Mill III Add-On 40% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Rocket League – Marauder Add-On 40% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Rocket League – Masamune Add-On 40% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Rocket League – Proteus Add-On 40% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Rocket League – Triton Add-On 40% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Rocket League – Vulcan Add-On 40% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Serial Cleaner Xbox One Game 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Stikbold! A Dodgeball Adventure Xbox One Game 70% Pub Sale (anche per utenti Silver)

The Flame in the Flood Xbox One Game 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

The Legend of Korra Xbox One Game 67% Pub Sale (anche per utenti Silver)

The Little Acre Xbox One Game 70% Pub Sale (anche per utenti Silver)

The Swindle Xbox One Game 70% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Tony Hawk’s Pro Skater 5 Xbox One Game 67% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Transfomers Devastation Xbox One Game 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Transformers Fall of Cybertron Xbox One Game 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Transformers: Rise of the Dark Spark Xbox One Game 75% Pub Sale (anche per utenti Silver)

White Night Xbox One Game 67% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Hunting Simulator Xbox One Game 50% Spotlight (anche per utenti Silver)

Lightfield Xbox One Game 10% Spotlight (anche per utenti Silver)

Lock's Quest Xbox One Game 60% DWG

Mafia III Deluxe Edition Xbox One Game 40% DWG

Mafia III Season Pass Add-On 40% DWG

Mafia III Xbox One Game 40% DWG

Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition Xbox One Game 50% DWG

Mass Effect: Andromeda Xbox One Game 50% DWG

Need for Speed Deluxe Bundle Xbox One Game 60% DWG

Need for Speed Deluxe Edition Xbox One Game 50% DWG

Need for Speed Xbox One Game 60% DWG

Paladins Realm Pack Add-On 20% DWG

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 Xbox One Game 60% DWG

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: Deluxe Edition Xbox One Game 67% DWG

The Dwarves Xbox One Game 80% DWG

This Is The Police Xbox One Game 60% DWG

Titanfall 2: Ultimate Edition Xbox One Game 50% DWG

Tokyo 42 Xbox One Game 33% DWG

WRC 5 eSports Edition Xbox One Game 80% DWG

WRC 6 FIA World Rally Championship Xbox One Game 70% DWG

10 Second Ninja X Xbox One Game 70% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Action Henk Xbox One Game 70% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Cabela's African Adventures Xbox One Game 75% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Call of Duty: Advanced Warfare Digital Pro Edition Xbox One Game (anche per utenti Silver)

Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition Xbox One Game (anche per utenti Silver)

Xbox 360

Alien Rage Arcade 80% DWG

DAH! Path of the Furon Games On Demand 85% DWG

Deadfall Adventures Games On Demand 90% DWG

Dogfight 1942 Arcade 80% DWG

Enemy Front Games On Demand 80% DWG

Legend of Kay Anniversary Games On Demand 85% DWG

Painkiller Hell & Damnation Games On Demand 90% DWG

Red Faction: Armageddon Games On Demand 85% DWG

Call of Duty: Ghosts Games On Demand 60% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Call of Duty: Modern Warfare 2 Games On Demand 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Call of Duty: Modern Warfare 3 Games On Demand 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Call of Duty: World at War Backward Compatible 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Chivalry: Medieval Warfare Games On Demand 67% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Deadpool Games On Demand 67% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Prototype Biohazard Bundle Games On Demand 60% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Tony Hawk’s Pro Skater 5 Games On Demand 67% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Transformers Dark of the Moon Games On Demand 75% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Transformers Devastation Games On Demand 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Transformers Fall of Cybertron Games On Demand 40% Pub Sale (anche per utenti Silve

Rise of the Dark Spark Games On Demand 75% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Sniper Ghost Warrior 2 – Gold Games On Demand 80% DWG

Sniper: Ghost Warrior Games On Demand 80% DWG

The Book of Unwritten Tales 2 Games On Demand 80% DWG

Things on Wheels Arcade 75% DWG

Cabela’s Alaskan Adventures Backward Compatible 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Cabela’s Dangerous Hunts 2013 Backward Compatible 67% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Cabela’s Hunting Expeditions Backward Compatible 67% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Cabela’s Survival SoK Backward Compatible 67% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Call of Duty 2 Backward Compatible 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Call of Duty 3 Backward Compatible 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Call of Duty 4 Modern Warfare Games On Demand 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Call of Duty Classic Games On Demand 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Call of Duty Black Ops Backward Compatible 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Call of Duty Black Ops II Backward Compatible 60% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Call of Duty Black Ops II Season Pass Add-On 50% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Call of Duty Black Ops III – Bundle Games On Demand 67% Pub Sale (anche per utenti Silver)

Le offerte citate termineranno il prossimo 2 ottobre, tranne dove indicato diversamente.