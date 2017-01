Forza Horizon 3: la patch .37.2 contiene una lista di nuove auto

I giocatori di Forza Horizon 3 che hanno scaricato la patch messa a disposizione ieri da Microsoft, si sono imbattuti in una serie di problemi, tra cui la corruzione dei file di salvataggio. Alcuni utenti su NeoGAF e reddit, hanno successivamente scoperto una lista di auto non ancora svelate all’interno di una cartella di gioco.

L’aggiornamento per PC del peso di 53 GB, altro non era che una build developer di Forza Horizon 3 pubblicata per sbaglio, che ha costretto i giocatori a scaricare nuovamente il titolo per intero, oltre che a danneggiare i precedenti progressi. Una cartella di gioco più grande del normale, ha portato alcuni curiosi ad effettuare ulteriori ricerche, scoprendo una lista di veicoli non ancora svelati da Playground Games.

Questi, svariano dalla 1932 Ford De-Luxe Three Window Coupe alla 2016 Lotus 3-Eleven, passando per 18 modelli differenti di Porsche, che fanno pensare ad una possibile espansione dedicata alla casa automobilistica tedesca. Il team ha immediatamente provveduto a scusarsi sulle pagine del forum ufficiale di Forza Horizon 3, sostituendo la patch .37.2 con la .35.2.