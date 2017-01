Forza Horizon 3 per PC: l'ultima patch potrebbe corrompere i salvataggi

Nella giornata di ieriha pubblicato ilper, insieme a un nuovo aggiornamento del gioco. Questa patch però ha creato qualche problema di troppo agli utenti PC, che improvvisamente hanno perso i salvataggi con i progressi effettuati.

Il team si è scusato ed ha chiarito la situazione sul forum ufficiale del gioco, spiegando che per errore è stata pubblicata una patch sbagliata che obbligava il giocatore a iniziare da zero una nuova partita, sovrascrivendo il precedente savegame. La patch in questione è la .37.2, attualmente rimossa e sostituita con la .35.2, l'unica da scaricare per evitare problemi con i salvataggi. Il bug in questione ha colpito unicamente i giocatori di Forza Horizon 3 su Windows 10 mentre non si sono verificate problematiche di alcun tipo su Xbox One.