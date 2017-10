Forza Horizon 3 per Xbox One in offerta a 19,99 euro su Amazon Italia

ha lanciato un'offerta molto interessante per, proponendo la versionedel titolo a soli 19,99 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari al 69% sul prezzo di listino (64,99 euro), un'ottima occasione per chiunque volesse recuperare il gioco in edizione retail.

Disponibile dal 27 settembre 2016 su Xbox One e Windows 10, Forza Horizon 3 si presenta come uno dei migliori racing game degli ultimi anni, oltre a rimanere una delle esclusive di punta presenti sulla console Microsoft. Se siete interessati a procurarvi l'edizione retail su Xbox One, in particolare, la nuova offerta di Amazon Italia sembra un'ottima occasione per effettuare l'acquisto, con la possibilità di risparmiare ben 45 euro sul prezzo di listino.

Approfitterete della promozione?